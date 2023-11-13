Жители Русановки требуют увеличить количество доступных для парковки мест

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Наталия Габрух
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Жители жилого массива Русановка требуют увеличения количества доступных для парковки автомобильных мест. Об этом говорится в тексте петиции на сайте Киевского городского совета.

Авторка петиции Ирина Готовченко заявляет, что в результате проведенного капитального ремонта улицы Энтузиастов снизилось количество разрешенных парковочных мест автомобилей. В связи с этим она предлагает увеличить количество парковочных мест по внешней стороне улицы Энтузиастов и изменить схему движения автотранспорта.

Кроме того, авторка петиции призывает местные власти создать дополнительные публичные паркинги на территории района Русановка и на прилегающих территориях.

Ранее мы писали, что киевляне требуют устранить незаконные парковки в центре города.

Фото:Michael Fousert/Unsplash.

Опубликовано: 13 ноября 2023
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