Жители Русановки требуют увеличить количество доступных для парковки мест

Жители жилого массива Русановка требуют увеличения количества доступных для парковки автомобильных мест. Об этом говорится в тексте петиции на сайте Киевского городского совета.

Авторка петиции Ирина Готовченко заявляет, что в результате проведенного капитального ремонта улицы Энтузиастов снизилось количество разрешенных парковочных мест автомобилей. В связи с этим она предлагает увеличить количество парковочных мест по внешней стороне улицы Энтузиастов и изменить схему движения автотранспорта.

Кроме того, авторка петиции призывает местные власти создать дополнительные публичные паркинги на территории района Русановка и на прилегающих территориях.

Ранее мы писали, что киевляне требуют устранить незаконные парковки в центре города.