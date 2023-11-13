В Киеве подрядчик разворовал средства, выделенные на восстановление музея Т. Шевченко

Подрядчик разворовал средства, которые выделили на восстановление музея Т. Шевченко от ракетных обстрелов. Об этом сообщают в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, Кабинет Министров Украины в октябре 2022 года выделил музею бюджетные средства в сумме 1,75 млн грн на восстановление.

Отмечается, что во время выполнения ремонта подрядчик умышленно завысил объемы выполненных работ, указав фактически не выполненные. В результате он присвоил почти 200 тыс. грн.

В пресс-службе Киевской городской прокуратуры подчеркивают, что факт умышленного завышения объемов строительных работ подтвержден строительно-технической и экономической экспертизами.

Следствие продолжается. Подрядчику грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Гостомеле чиновники разворовали 5 млн гривен , которые должны были пойти на ремонт укрытий и поврежденного жилья.

Фото: Википедия.