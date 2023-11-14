В Броварах демонтировали чеканку, созданную отцом художницы Жанны Кадыровой

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Наталия Габрух
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В Броварах из здания почты демонтировали декоративную чеканку. В 1970 годах ее создал отец современной украинской художницы и скульпторки Жанны Кадыровой, Эльфат Кадыров. Об этом сообщает инициатива DE NE DE.

На монументальном чеканном панно изображены бывшие советские города – Санкт-Петербург, Москва, Киев, Самарканд и Рига.

В Броварском горсовете объяснили демонтаж тем, что панно изображает «Санкт-Петербург, московский кремль и другие города страны-агрессора».

В инициативе DE NE DE отмечают, что несколько лет назад от имени инициативы писали обращение на «Укрпочту» с просьбой сохранить панно, о его художественной и исторической ценности.

Раньше мы писали, что в Коломые уничтожили уникальный модернистский интерьер аптеки.

Фото: Броварской городской совет.

Опубликовано: 14 ноября 2023
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