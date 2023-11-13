В Коломые уничтожили уникальный модернистский интерьер аптеки

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Наталия Габрух
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Городские власти Коломыи сделали ремонт в районной аптеке №31, тем самым уничтожив уникальный модернистский интерьер. Об этом сообщает автор блога Ukrainian modernism Дмитрий Соловьев.

«Городские власти перекроили просторный холл на клаустрофобные комнаты и коридоры, уничтожили аутентичные витрины и не пожалели впечатляющий потолок, зашив все дешевым гипсокартоном. Единственное, что осталось от роскошного оригинального интерьера – пол», – пишет Дмитрий Соловьев.

Он отмечает, что при ремонте заменили аутентичные дорогостоящие материалы — мрамор, натуральное дерево, художественную роспись по стеклу. А также уничтожили ручной труд украинских мастеров, вложивших душу в уникальный интерьер.

Ранее мы писали, что в центре Киева демонтировали витражную дверь одной из старейших аптек.

Фото: Дмитрий Соловьев.

Опубликовано: 13 ноября 2023
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