В Коломые уничтожили уникальный модернистский интерьер аптеки

Городские власти Коломыи сделали ремонт в районной аптеке №31, тем самым уничтожив уникальный модернистский интерьер. Об этом сообщает автор блога Ukrainian modernism Дмитрий Соловьев.

«Городские власти перекроили просторный холл на клаустрофобные комнаты и коридоры, уничтожили аутентичные витрины и не пожалели впечатляющий потолок, зашив все дешевым гипсокартоном. Единственное, что осталось от роскошного оригинального интерьера – пол», – пишет Дмитрий Соловьев.

Он отмечает, что при ремонте заменили аутентичные дорогостоящие материалы — мрамор, натуральное дерево, художественную роспись по стеклу. А также уничтожили ручной труд украинских мастеров, вложивших душу в уникальный интерьер.

Ранее мы писали, что в центре Киева демонтировали витражную дверь одной из старейших аптек.

Фото: Дмитрий Соловьев.