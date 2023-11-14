Минобороны и Lobby X запустили проект рекрутинга в Вооруженные силы

Министерство обороны вместе с агентством Lobby X запустили проект по рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны в соцсетях.

Соответствующий договор подписали заместительница Министра обороны Наталья Калмыкова и глава организации Lobby X Владислав Грезев.

«Проект позволит человеку выбрать конкретное подразделение на определенной должности, где его гражданский опыт будет наиболее полезным. В ближайшее время в рамках проекта мы планируем подписать следующие соглашения с рекрутинговыми компаниями», – прокомментировала Наталья Калмыкова.

Проект поможет желающим присоединиться к Силам Обороны – избрать желаемую должность.

Сообщается, что рекрутеры будут выполнять работу в интересах армии бесплатно.

Владислав Грезев подчеркнул, что компания Lobby X имеет большой опыт поиска кадров для Вооруженных Сил Украины. Lobby X запустили отдельный сайт с вакансиями в ВСУ еще летом 2023 года.

Однако масштабная рекрутинговая кампания в ВСУ с начала полномасштабного вторжения почти не проводилась. Бригады, как правило, делают это своими силами.

«Армии нужны люди разных профессий – от гранатометчиков и минометчиков, до программистов и поваров. Сотрудничество с Министерством обороны позволит масштабировать работу, которую мы проводили», — говорит Владислав Грезев.

Посмотреть, какие вакансии ищут в ВСУ, можно по ссылке .

Раньше мы писали, где искать военные вакансии в Украине : от IT до боевых.

Фото: Министерство обороны Украины, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада.