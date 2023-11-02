Самрт-мобилизация Где искать военные вакансии в Украине

ТЦК не единственные рекрутеры на военную службу. Найти военные вакансии можно также через платформы поиска работы, а также обратившись непосредственно в подразделения или бригады.

Это позволяет самостоятельно ознакомиться и выбрать направление работы, а иногда даже и пройти тестовую неделю учений, например в 3 ОШБр.

Платформа по трудоустройству и рекрутинговое агентство Lobby X в июле 2023 года запустила отдельный сайт и телеграмм-канал с военными вакансиями. Здесь можно узнать подробную информацию о военных работодателях, в частности, на каких направлениях они работали, а также нюансы предложенных должностей.

На платформе размещают вакансии Интернационального легиона, Национальной Гвардии Украины, Военно-морских сил, 3-й ОШБр, батальона "Волки да Винчи".

Кроме боевых должностей, здесь большой выбор вакансий для IT-специалистов, медиков, коммуникационников, поваров, бухгалтеров, водителей, дизайнеров, психологов и маркетологов.

Фото: Первый отдел Ужгородского РТЦК и СП

На портале вакансий от Государственной службы занятости можно найти работу в оборонной отрасли. В частности, есть военные вакансии от Территориальных центров комплектования и соцподдержки, а также от отдельных бригад.

Фото: Сухопутные войска ВСУ

На портале Work.ua можно также найти военные вакансии по запросу “военнослужащий”. Здесь публикуют вакансии РТЦК и воинские части. По запросу отображается более 500 вакансий.

Вакансии в разных военных подразделениях публикуют и на сайте Robota.ua. Здесь можно найти не только позиции в государственных структурах, но и причастные к военному делу, например специалист по сборнике БПЛА.

Подразделение Сил специальных операций 3 ОШБр рассказывает о своей деятельности на всех возможных медиаплатформах, в том числе на YouTube-канале и в TikTok , что позволяет больше узнать о реалиях военной службы.

На службу в 3 ОШБр по контракту примут желающих от 18 до 45, по мобилизации можно попасть в возрасте до 58 лет.

На сайте 3 ОШБр публикуют боевые и тыловые вакансии (автоэлектрик, военный психолог, пожарный, повар, IT-специалист).

Также бригада предлагает пройти тестовую неделю штурмовика. За это время можно почувствовать атмосферу “боевого братства”, получить военные навыки и оценить собственные возможности. Если что-нибудь пойдет не так, уйти можно в любой момент до завершения пробной недели.

Анкету в 3-ю ОШБр можно заполнить на сайте . Также у бригады есть рекрутинговые центры в Киеве, Львове и Днепре.

Фото: facebook.com/NGUmainpage

В Нацгвардию на контрактную службу принимают как людей со специальной подготовкой, так и тех, кто не проходил срочную военную службу. Требования к физической подготовке кандидатов можно посмотреть здесь .

Кандидатам предлагают заполнить анкету , в которой можно указать, в частности, в каком населенном пункте хотели бы проходить службу.

Фото: facebook.com/azov.media4308

В "Азов" идет набор добровольцев в боевые подразделения. Предыдущий боевой опыт – не обязателен. Бригада принимает новобранцев после курса боевой подготовки, который длится ориентировочно 4-5 недель.

Также «Азов» ищет специалистов разного профиля на должности в службе обеспечения: делопроизводителей, логистов, водителей, автомехаников, автоэлектриков, поваров, сантехников.

Анкету кандидата можно заполнить на сайте. Узнать все актуальные вакансии можно через телеграмм .

Рекрутинговые центры бригады находятся в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и Ровно.

На сайте ГУР нет определенного перечня вакансий, однако желающим предлагают присоединяться к команде, чтобы приблизить победу. Для этого можно заполнить анкету и отправить в управление. В ГУР сразу же предупреждают, что процесс отбора достаточно сложен и многоэтапен.

Фото: 1-я отдельная штурмовая рота ДУК ПС

Батальон "Волки Да Винчи" Сухопутных войск ВСУ также производит отбор добровольцев. На сайте в анкете можно указать, на какую должность есть желание присоединиться: пулеметчик, пехотинец, оператор БПЛА.

В медицинскую службу батальона "УЛЬФ" также идет набор . Нужны хирурги, анестезиологи, боевые медики.

Фото: 13 Бригада Национальной гвардии Украины «Хартия»

"Хартия" возникла в начале полномасштабной войны как добровольческое подразделение под руководством военных с большим боевым опытом. Бойцы "Хартии" обороняли Харьковщину, и одни из первых вышли на границу с российской федерацией во время контрнаступления ВСУ.

"Командиры "Хартии" строят современную бригаду, которая станет образцом новой Украинской армии", – говорится в описании бригады.