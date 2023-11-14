На левом берегу Киева откроется каток площадью 1600 м²

С 9 декабря на набережной торгово-развлекательного комплекса River Mall на Осокорках заработает «Хрустальный каток».

Ледовая площадка будет расположена под открытым небом и будет площадью 1600 м². На локации разместятся декорации, фотозоны и праздничная елка в форме кристалла.

Кроме того, на территории будут работать итальянская карусель и фуд-корт с уличной едой и горячими напитками.

Посетителям катка будут доступны зоны для переодевания и ячейки для хранения вещей. Все желающие смогут позаниматься с профессиональными инструкторами.

Во время воздушной тревоги каток будет прекращать работу, а посетителям будут рекомендовать пройти к укрытию, которое находится на подземном паркинге ТРЦ. После отбоя можно будет вернуться на каток, предъявив входной билет.

Для военнослужащих ВСУ и их семей будут действовать скидки. Вход на территорию зимнего городка будет свободным.

Каток будет работать с 9 декабря по 28 января по адресу Днепровская набережная, 12.

График работы: выходные и праздничные дни – с 10:00 до 22:00, будние дни – с 12:00 до 22:00.

Стоимость: от 370 грн, катание безлимитное, коньки входят в стоимость.