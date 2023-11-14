В парках Днепровского района и на Трухановом острове высадили клены и лаванду

Сегодня в парках Днепровского района и на Трухановом острове высаживали деревья, кустарники и цветы. Об этом сообщают коммунальщики в соцсетях.
Где провели озеленение:
- в парке вдоль улицы Андрея Малышко высадили 32 дерева, среди них ясени, клены и сумахи;
- в парке вдоль улицы Павла Полуботка высадили 18 кустов спиреи и барбариса;
- в парке на Днепровской набережной высадили 18 кустов пузыреплодника, гортензии и барбариса;
- на Трухановом острове создали цветник из многолетних цветов лаванды, шалфея и котовника.
Ранее мы писали, что в Центральном парке Ирпеня высадили сливы «Писсарди».
Фото: КП по УЗН Днепровского района.