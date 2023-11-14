В парках Днепровского района и на Трухановом острове высадили клены и лаванду

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Наталия Габрух
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Сегодня в парках Днепровского района и на Трухановом острове высаживали деревья, кустарники и цветы. Об этом сообщают коммунальщики в соцсетях.

Где провели озеленение:

  • в парке вдоль улицы Андрея Малышко высадили 32 дерева, среди них ясени, клены и сумахи;
  • в парке вдоль улицы Павла Полуботка высадили 18 кустов спиреи и барбариса;
  • в парке на Днепровской набережной высадили 18 кустов пузыреплодника, гортензии и барбариса;
  • на Трухановом острове создали цветник из многолетних цветов лаванды, шалфея и котовника.

Ранее мы писали, что в Центральном парке Ирпеня высадили сливы «Писсарди».

Фото: КП по УЗН Днепровского района.

Опубликовано: 14 ноября 2023
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