В Киеве состоится книжный фестиваль Kyiv Book Weekend

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Наталия Габрух
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В столице пройдет книжный фестиваль Kyiv Book Weekend. Об этом организаторы происшествия сообщают в соцсетях.

Мероприятие состоится 8-10 декабря в Павильоне №1 Международного выставочного центра. Отмечается, что на событии будут присутствовать авторы и издатели, писатели и блоггеры.

На книжной ярмарке будут представлены более 100 издательств. Подписать экземпляр книжной новинки все желающие смогут во время автограф-сессий на центральной площади павильона.

Среди приглашенных спикеров: Сергей Плохий, Люко Дашвар, Мария Титаренко, Эмма Антонюк, Сергей Демчук.

Гости книжного фестиваля смогут побывать:

  • на презентации книжных премьер;
  • встрече с любимыми писателями;
  • дискуссиях на актуальные темы;
  • на отдельной детской программе;
  • в пространстве для поклонников комиксов, манги и аниме.

Ранее мы писали, что возле Майдана Независимости открыли «Книжный магазин-кафе Старого Льва».

Фото: Борис Корпусенко.

Опубликовано: 15 ноября 2023
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