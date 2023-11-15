В Киеве состоится книжный фестиваль Kyiv Book Weekend

В столице пройдет книжный фестиваль Kyiv Book Weekend. Об этом организаторы происшествия сообщают в соцсетях.

Мероприятие состоится 8-10 декабря в Павильоне №1 Международного выставочного центра. Отмечается, что на событии будут присутствовать авторы и издатели, писатели и блоггеры.

На книжной ярмарке будут представлены более 100 издательств. Подписать экземпляр книжной новинки все желающие смогут во время автограф-сессий на центральной площади павильона.

Среди приглашенных спикеров: Сергей Плохий, Люко Дашвар, Мария Титаренко, Эмма Антонюк, Сергей Демчук.

Гости книжного фестиваля смогут побывать:

на презентации книжных премьер;

встрече с любимыми писателями;

дискуссиях на актуальные темы;

на отдельной детской программе;

в пространстве для поклонников комиксов, манги и аниме.

Ранее мы писали, что возле Майдана Независимости открыли «Книжный магазин-кафе Старого Льва».

Фото: Борис Корпусенко.