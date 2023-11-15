В Киевской области обустроили противорадиационное укрытие площадью более 1000 м²

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Ирина Маймур
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В Новоселках в Киевской области открыли противорадиационное укрытие в лицее «Эрудит». Оно имеет площадь почти 1075 м². Укрытие капитально отремонтировали за 4 месяца.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

В укрытии могут одновременно находиться 590 человек.

В убежище обустроили вентиляционную систему, которая дает возможность оставаться там не менее 48 часов подряд. Помещение отапливается с помощью котельной, радиаторы оборудованы термостатическими клапанами для регулировки температуры воздуха. Есть централизованное водоснабжение, а также запасы бутилированной воды. Предусмотрено бесперебойное электроснабжение.

При исчезновении напряжения смонтированный мощный генератор автоматически запускается. В укрытии есть помещение для хранения продуктов, а также комната оказания медицинской помощи с необходимыми медикаментами. Один из четырех входов в хранилище обустроили для маломобильных групп населения.

Во время учебного процесса при объявлении тревоги в укрытии смогут находиться дети и педагоги. В остальное время оно будет доступно жителям общины.

Ранее мы писали, что на Троещине обустроили современное укрытие с автоматическим открыванием дверей.

Фото: Руслан Кравченко

Опубликовано: 15 ноября 2023
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