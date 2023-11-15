В киевском ТРЦ Blockbuster Mall возобновит работу супермаркет «Сільпо» в стиле мультфильма «Мавка»

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Наталия Габрух
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С 1 декабря в ТРЦ Blockbuster Mall возобновит работу супермаркет «Сильпо», дизайн которого посвящен мультфильму «Мавка. Лесная песня».

В преддверии полномасштабного вторжения работа этого «Сильпо» была приостановлена из-за реконструкции. После начала боевых действий супермаркет были вынуждены законсервировать.

Магазин имеет торговую площадь 2100 кв.м и станет самым большим супермаркетом, открытым сетью за время полномасштабного вторжения. На локации будет расположено гастрономическое пространство – фудхол с собственным меню: пиццей, бургерами, блюдами из вока или суши.

Также будут зоны с фермерскими товарами от «Лавки традиций», выпечкой «Крафтяр» и кулинарией.

Магазин был открыт еще в ноябре 2019 года. Его дизайн посвящен анимационному фильму «Мавка. Лесная песня», созданный украинской студией Animagrad (FILM.UA Group).

Ранее мы писали, что Novus запускает сеть дешевых супермаркетов Хапайка в Киеве и области.

Фото: Mavka. The Forest Song. Official Channel YouTube.

Опубликовано: 15 ноября 2023
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