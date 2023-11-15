На станции метро «Вокзальная» замаскировали отделку с коммунистической символикой

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Наталия Габрух
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На станции метро «Вокзальная» в рамках декоммунизации и дерусификации замаскировали декоративные рельефные щиты с изображением большевистских вождей, серпа и молота и другой коммунистической символики. Об этом сообщают в пресс-службе КП «Киевский метрополитен».

Элементы отделки станции поместили в специальные деревянные щиты.

КП «Киевский метрополитен» направило необходимые письма и обращения для получения разрешения на демонтаж щитов. Пока идет процедура согласований, было решено временно замаскировать объекты.

Такие же работы провели в прошлом году на станции «Университет» с бюстами российских деятелей культуры и науки. Насчет этой станции также идет согласование и получение разрешений на демонтаж и перенос из публичного пространства объектов.

Ранее мы писали, что стало известно, что будет со звездой, которую демонтировали с обелиска на Галицкой площади.

Фото: КП «Киевский метрополитен».

Опубликовано: 15 ноября 2023
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