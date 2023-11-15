Оставить коня: памятник Щорсу в Киеве могут демонтировать не полностью

Столичные власти рассматривают несколько вариантов демонтажа памятника Щорсу.

Об этом заявил в комментарии УП депутат Киевсовета, советник городского головы Дмитрий Белоцерковец.

«Сейчас городские службы изучают, как технически снять этот монумент, потому что он сложный, тяжелый и демонтировать его будет не так просто, как может казаться», — заявил Белоцерковец.

По словам депутата, технически возможны два варианта декоммунизации: демонтаж всей скульптуры с лошадью или снос только фигуры военного предводителя большевиков Щорса.

«По предварительным данным, технически возможно разрезать самую статую Щорса и убрать его с коня. К сожалению, при таких условиях большая часть «человека» не будет сохранена – удастся сохранить только верхнюю часть. Этот бюст можно снять осторожно и сохранить для перемещения в будущий музей советской оккупации. Конь действительно может остаться на бульваре Тараса Шевченко. Лошади же не виноваты», — заявил Белоцерковец.

Когда именно будут проводить демонтаж памятника Щорсу, неизвестно. В настоящее время идет работа по подбору инструментов и оборудования для этих работ. Киевские власти ведут консультации по сносу с экспертами, в частности со скульптором Владимиром Журавлем.

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Фото: Олег Слабоспицкий