В Киеве демонтировали памятник Пушкину

В Киеве был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает депутатка Киевсовета Ксения Семенова.

Как известно, 10 ноября Кабинет министров принял решение об изъятии из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения ряда памятников. После этого их должны демонтировать. Один из них – памятник Пушкину.

Ранее мы писали, что в Дарницком районе демонтируют советский памятник и создадут мемориальную аллею славы.

Фото: Ксения Семенова.