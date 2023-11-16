Uklon запустил новый класс такси, который может ехать по полосам общественного транспорта

В украинском онлайн-сервисе такси Uklon появился новый класс автомобилей Экспресс, которые смогут ехать полосами для общественного транспорта.

Об этом компания объявила 15 ноября, сообщает LIGA.net.

У водителей класса «Экспресс» есть лицензии на внутренние перевозки пассажиров на такси, что позволяет им передвигаться полосами общественного транспорта. На крыше автомобиля обязательно должна быть опознавательная шашка такси.

«Во время тестирования мы замерили его эффективность – на больших дистанциях разница во времени, как сравнить с другими нашими классами авто, может превышать 30 минут», – рассказал операционный директор Uklon Вадим Ищенко.

«Экспресс» доступен только в столице, однако его планируют распространить и на другие города.

Сегодня в Киеве более 450 автомобилей нового класса «Экспресс». Среди них – Ford Focus, Toyota Corolla, Hyundai Sonata и т.д. Большинство из них имеют наклейки с информацией о классе.

Как отмечают в Uklon, средняя стоимость поездки будет «чуть выше средней стоимости» поездки классом «Комфорт».

Ранее мы писали, что Uklon готовится запустить сервис доставки еды.

Фото: Uklon