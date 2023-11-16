В 15 супермаркетах «Сільпо» заменили витрины картинами украинских художников

15 супермаркетов «Сільпо» в восьми городах Украины заменили свои витрины на произведения молодых художников в рамках художественного проекта «Диви».

Картины украшают магазины в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепре, Виннице, Обухове, Самборе и Лозовой.

Это творения четырех молодых художников и художников и одной группы: Олега Антонова, Ксении Степась, Александры Шипиловой, mr. zhuravchik и etchingroom1.

По стилистике все работы разные. Олег Антонов создал 3D-иллюстрацию о много мечтающем мужчине, однако не признается в этом. Ксения Степась нарисовала цикл украинских праздников от Коляды до Маланки. Александра Шипилова – калейдоскоп забавных гостей «Сильпо». mr. zhuravchik написал оду в спокойный день. А художественная группа etchingroom1, в которую входят Кристина Ярош и Анна Ходькова, составили подборку своих узнаваемых персонажей из разных серий.

Какие супермаркеты украсили картинами:

г. Киев, ул. Булгакова, 11;

г. Киев, ул. Архитектора Вербицкого, 30;

г. Киев, Дарницкий б-р, 8А;

г. Киев, ул. Дорогожицкая, 2;

г. Киев, ул. Северная, 6А;

г. Киев, Русановская наб., 10;

г. Обухов (Киевская область), ул. Киевская, 107;

г. Днепр, просп. Слобожанский, 76-78;

г. Запорожье, ул. Рустави, 1;

г. Запорожье, ул. Василия Сергиенко, 9;

г. Харьков, просп. Тракторостроителей, 108;

г. Харьков, просп. Людвига Свободы, 30;

г. Лозовая (Харьковская область), 5-й мкрн., дом. 1;

г. Винница, ул. Келецкая, 105;

г. Самбор (Львовская область), ул. Валовая, 24.

Ранее мы писали, что в киевском ТРЦ Blockbuster Mall возобновит работу супермаркет «Сільпо» в стиле мультфильма «Мавка».

Фото: «Сільпо»