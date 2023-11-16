В 15 супермаркетах «Сільпо» заменили витрины картинами украинских художников

15 супермаркетов «Сільпо» в восьми городах Украины заменили свои витрины на произведения молодых художников в рамках художественного проекта «Диви».
Картины украшают магазины в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепре, Виннице, Обухове, Самборе и Лозовой.
Это творения четырех молодых художников и художников и одной группы: Олега Антонова, Ксении Степась, Александры Шипиловой, mr. zhuravchik и etchingroom1.
По стилистике все работы разные. Олег Антонов создал 3D-иллюстрацию о много мечтающем мужчине, однако не признается в этом. Ксения Степась нарисовала цикл украинских праздников от Коляды до Маланки. Александра Шипилова – калейдоскоп забавных гостей «Сильпо». mr. zhuravchik написал оду в спокойный день. А художественная группа etchingroom1, в которую входят Кристина Ярош и Анна Ходькова, составили подборку своих узнаваемых персонажей из разных серий.
Какие супермаркеты украсили картинами:
Ранее мы писали, что в киевском ТРЦ Blockbuster Mall возобновит работу супермаркет «Сільпо» в стиле мультфильма «Мавка».
Фото: «Сільпо»