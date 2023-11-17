За последние три месяца цены на аренду квартир в Киеве упали более чем на 10%

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Ирина Маймур
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За последние три месяца стоимость аренды квартир в столице снизилась более чем на 10%.

Об этом свидетельствуют данные сервиса поиска жилья bird.

Медиана стоимости аренды в Киеве такова:

  • 1-комнатные - 13 000 грн, что на 3,7% меньше, чем в августе;
  • 2-комнатные - 17 000 грн, что на 10,5% меньше, чем в августе;
  • 3-комнатные - 28 200 грн, что на 14,5% меньше, чем в августе.

Спрос ощутимо изменился по сравнению с высоким сезоном в августе-сентябре, однако это норма для рынка, отмечают эксперты.

Сегодня наибольшим спросом пользуются редкие квартиры, например, однокомнатная на Золотых воротах с белыми стенами и минимальным количеством мебели, говорят риелторы. К тому же, сохраняется спрос на квартиры с хорошим ремонтом и низкой ценой.

Чаще всего ищут квартиры с большой гостиной и спальней, которые арендуют преимущественно молодые семьи. Именно на них меньше упала цена за последние три месяца. 30% арендаторов ищут жилье с животными и детьми. Однако объявлений под этот запрос на рынке почти вдвое меньше – всего 17,1%.

Ранее мы писали, что в Киеве только 16% арендодателей готовы сдавать квартиры владельцам животных.

Фото: bird; Tetiana Shevereva/Unsplash

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Опубликовано: 17 ноября 2023
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