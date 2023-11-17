Киеву вернули землю на Лысой горе, где планировали незаконное строительство

Землю на горе Юрковица, где планировалось незаконное строительство, вернули в собственность общины Киева.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Земельный участок расположен в пределах памятника национального значения «Городище и могильник ІХ-ХІІІ ст. на Лысой горе (Юрковица)».

Установлено, что злоумышленник с целью самопроизвольного занятия земли по ул. А. Шмидта, зарегистрировал на подставных лиц право собственности на дом, якобы расположенный на этом участке. С этой целью он использовал поддельное решение одного из районных судов Киева.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о возвращении земельного участка в собственность общины.

После длительного судебного разбирательства Шевченковский районный суд города Киева признал недействительными договоры дарения несуществующего дома и обязан ответчику вернуть земельный участок, убрав незаконный забор. Пока забор уже демонтировали.

К тому же продолжается судебное разбирательство уголовного производства по обвинению лица, противоправно завладевшего землей, используя поддельные документы (ст. 197–1 и 358 УК Украины).

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Фото: Киевская городская прокуратура