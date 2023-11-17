В Черновцах реконструировали сквер Дня вышиванки: как он теперь выглядит

В Черновцах открыли обновленный сквер Дня вышиванки на Соборной площади.

Реконструкция продолжалась около полугода, сообщает издание «Молодой буковинец».

На работы потратили пять миллионов гривен. Их выделили меценаты.

На территории сквера есть детская площадка, зеленая зона, много скамеек разных типов и мусорников для раздельной сортировки.

Вместо асфальта дорожки положили брусчатку. Добавили места для парковки велосипедов.

Кроме этого, по всему скверу расположили фонари с узорами вышиванки. На них разместили QR-коды, отсканировав которые можно узнать о вышиванке каждого региона Украины.

Раньше мы писали, что в Днепровском районе Киева обустроили новый сквер с арт-объектами.

Фото: molbuk.ua