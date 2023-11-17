В парке «Киото» убрали оборонительные сооружения: как он теперь выглядит

В парке «Киото» в Деснянском районе убрали оборонительные сооружения, которые установили в начале полномасштабного вторжения россии.
Об этом сообщает Деснянская РГА.
В парке засыпали окопы и блиндажи.
К тому же, в течение лета и осени коммунальщики провели значительную работу по восстановлению экологического состояния зеленых зон парка. Там обновили 8700 квадратных метров газона и перевели 512 квадратных метров фем-плитки на пешеходных дорожках.
Раньше мы писали, что в Черновцах реконструировали сквер Дня вышиванки.
Фото: Деснянская РГА