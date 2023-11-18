Во Львове уничтожили еще одно мозаичное панно

На фасаде стадиона СКА, что находится во Львове на ул. Клепаровской, 39а уничтожили мозаичное панно. Мозаика была занесена в реестр памятников. Об этом сообщает автор сообщества Ukrainian Modernism, Дмитрий Соловьев.

Панно создала в 1984–1986 годах группа художников во главе с Игорем Сиротинским. Работа состояла из 8 сюжетов, изображавших спорт и армию. Площадь мозаичного панно – 430 квадратных метров.

«Художники выложили из смальты велотрек, стрельбу из лука, тяжелую атлетику, бег, футбол, гимнастику и многие другие сюжеты. Мозаика была уничтожена в рамках застройки с другой стороны забора. Все сюжеты уничтожили», — подчеркивает Дмитрий Соловьев.

Это уже вторая мозаика из охранного списка, уничтоженная за последние два месяца во Львове.

Ранее мы писали, что 20 мозаик Львова получат международный памятник охраны «Голубой щит».

Фото: Дмитрий Соловьев.