Во Львове открылся крупнейший центр современного искусства Jam Factory Art Center

103
Наталия Габрух
share share

После 8 лет реконструкции во Львове открылся самый большой центр современного искусства Jam Factory Art Center. Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.

Ранее в здании производили алкогольные напитки, а также – фруктовые и овощные консервации. Теперь здесь будут проходить выставки, театральные и музыкальные перформансы, образовательные события.

В пространстве разместили большой выставочный зал, историческую выставку, магазин, Jam Bar и террасу. Вокруг обустроена публичная зона для прогулок и отдыха. Вход на территорию комплекса свободен, исключением являются отдельные события и выставки.

Раньше мы писали, что в Нью-Йорке открылась первая галерея украинского современного искусства.

Фото: Львовский городской совет.

Понравилась статья? Поставь реакцию!
Опубликовано: 18 ноября 2023
share share
Украинский мультфильм «Мавка. Лесная песня» выйдет на Netflix Украинский мультфильм «Мавка. Лесная песня» выйдет на Netflix Во Львове уничтожили еще одно мозаичное панно Во Львове уничтожили еще одно мозаичное панно Чилийское вино, чили кон карне и удивительные города Чили: планы на вечер Чилийское вино, чили кон карне и удивительные города Чили: планы на вечер Еда будущего: напитки с каннабисом вместо Red Bull и выращивание мяса в космосе Еда будущего: напитки с каннабисом вместо Red Bull и выращивание мяса в космосе McDonald's открыл первый ресторан в Яремче McDonald's открыл первый ресторан в Яремче На памятнике архитектуры на Подоле появилась надстройка: открыто производство На памятнике архитектуры на Подоле появилась надстройка: открыто производство В парке «Киото» убрали оборонительные сооружения: как он теперь выглядит В парке «Киото» убрали оборонительные сооружения: как он теперь выглядит Возле Соломенского парка возобновили строительство ЖК, несмотря на предписание благоустройства Возле Соломенского парка возобновили строительство ЖК, несмотря на предписание благоустройства
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.