Во Львове открылся крупнейший центр современного искусства Jam Factory Art Center

После 8 лет реконструкции во Львове открылся самый большой центр современного искусства Jam Factory Art Center. Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.

Ранее в здании производили алкогольные напитки, а также – фруктовые и овощные консервации. Теперь здесь будут проходить выставки, театральные и музыкальные перформансы, образовательные события.

В пространстве разместили большой выставочный зал, историческую выставку, магазин, Jam Bar и террасу. Вокруг обустроена публичная зона для прогулок и отдыха. Вход на территорию комплекса свободен, исключением являются отдельные события и выставки.

Раньше мы писали, что в Нью-Йорке открылась первая галерея украинского современного искусства.

Фото: Львовский городской совет.