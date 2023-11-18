На Подоле вместо реставрации памятник архитектуры завесили баннером

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Наталия Габрух
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На улице Сагайдачного, 20/2, заменили баннер на памятнике архитектуры. Об этом сообщает активист Дмитрий Перов в соцсетях.

Речь идет об усадьбе 1830-х гг. и флигеле, принадлежавшем ювелиру казацко-мещанского происхождения Федору Коробке. В белом здании долгое время находился военкомат, который впоследствии закрыли, а имущество в 2010-х гг. приватизировала семья Януковичей. В настоящее время усадьба находится в заброшенном состоянии.

В октябре 2023 года на площадке публичных закупок Prozorro был реализован тендер на закрытие памятки новым полотном. Общая смета составила почти 400 тыс. грн.

Как известно, в 2005 году фирма «Аквадон» получила разрешение на реконструкцию здания, которое было в собственности тергромады. В 2009 году Киевсовет передал дом во владение этому предприятию. В 2012 году усадьба получила статус памятника национального значения. Тогда «Аквадон» заключил охранный договор с Управлением по охране культурного наследия и обязался восстановить здание.

Но реконструкцию дома владелец так и не совершил, только завесил его баннером. В то же время за 2014-2018 годы продолжались суды по договору между Киевсоветом и «Аквадоном». В конце концов, в 2018-м Верховный Суд принял решение о возвращении памятника киевской общине.

Раньше мы писали, что в Шостке ресторан закрыл баннером ценную мозаику.

Фото: Дмитрий Перов.

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Опубликовано: 18 ноября 2023
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