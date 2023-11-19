Книжный магазин-кафе Book.ua открыли на Золотых Воротах

На пересечении улиц Лысенко и Ярославов Вал в тестовом режиме начал работу книжный магазин-кафе Book.ua. Об этом пишет The Village Украина.
Book.ua планируют запускать и в других городах и локациях. Заведение на Золотых воротах – первое заведение будущей сети.
«Мы стремимся, чтобы [этот формат] был доступен украинцам не только в больших городах, но и в маленьких городках по всей стране», - комментируют в команде.
Книжный магазин-кафе расположен в историческом здании 1861 года с видом на золотые Ворота, Ярославов Вал и дворик дома Подгорского («Замка барона»).
В заведении можно приобрести книги разных издательств и жанров. Кроме этого, здесь есть отдельная «киевская полочка» с изданиями, посвященными истории и архитектуре Киева.
На локации можно выпить кофе и отведать десерты. Также есть посадочные места и зона для будущих книжных событий.
Скоро в заведении планируют установить виниловый проигрыватель и добавить в ассортимент виниловые пластинки. В магазин-кафе можно приходить с животными.
Цены: фильтр-кофе – 60/70 грн, капучино – 60/80 грн, латте – 70/100 грн, какао – 60/90 грн, матча – 100/110 грн
Адрес: ул. Николая Лысенко, 2/1
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 21:00