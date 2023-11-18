Кофейню Grky открыли на Ярославовом Валу

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Наталия Габрух
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На улице Ярославов Вал начала работу кафе сети Grky. Ранее сеть называлась «Горький» и в основном развивает кофейни в формате to go. Это третье стационарное заведение Grky. Об этом пишет The Village Украина.

Концепцию заведения по ул. Ярославов Вал определяют как «кафе у дома». Кроме кофе, гостям предлагают чай, матчу и какао. Также можно заказать напитки на растительном и безлактозном молоке.

Поесть в заведении можно сэндвичи с мясом и рыбой, а также десерты: трубочки и орешки со сгущенкой, макароны и пирожные.

Внутри Grky обустроили два зала с посадочными местами.

Цены: эспрессо — 40 грн, капучино — 55 грн, флет-вайт — 65 грн, фильтр-кофе — 65 грн, какао — 69 грн, сэндвич с курицей и фетой — 95 грн, макарон — 58 грн, трубочка со сгущенкой — 38 грн.

Адрес: ул. Ярославов Вал, 31/19

Режим работы: 07:00–21:00 (будние), 08:00–21:00 (выходные)

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Опубликовано: 18 ноября 2023
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