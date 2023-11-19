В Киевской области вылечили 260-летний дуб и обустроили в нем жилье для птиц

В Боярке на Киевщине вылечили 260-летний дуб, пострадавший в результате сильного урагана. На месте образовавшейся пустоты внутри дерева обустроили жилище для птиц и летучих мышей. Об этом сообщил арборист Владимир Ветроградский в соцсетях.

Из-за анатомического порока развилки векового дерева началось заселение патогенным грибом и прогрессирование скрытой гнили. Достигнув критического предела, часть дерева оторвалась от основного ствола, открыв на показ огромный поврежденный участок.

«Такие деревья в нашей стране и не только, списывают как аварийные и безнадежные. Но не у меня. Решили побороться за дальнейшую жизнь дерева, и в этот раз не стандартно, а с пользой для братьев наших меньших», — пишет Владимир Ветроградский.

В пустоту дерева, которую закрасили специальным раствором, встроили жилой фонд для летучих мышей и мелких птиц.

«Пока дуб будет затягивать огромную рану, он будет пристанищем для тех, кому часто не хватает жилья в нашей стерильной среде жизни. А это на следующие 50-60 лет», — комментирует Ветроградский.

Раньше мы писали, что вековые дубы на Святошине объявили ботаническим памятником природы «Два брата».

Фото: Владимир Ветроградский.