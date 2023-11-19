В Киеве открыли укрытие на 800 человек со спортзалом и учебными классами

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Наталия Габрух
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В Киевской гимназии № 62 в Дарницком районе Киева обустроили укрытие со спортзалом и комнатами для обучения. Об этом в соцсетях сообщает заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Тимур Ткаченко.

Площадь укрытия составляет около 500 квадратных метров. Во время воздушной тревоги здесь одновременно могут находиться 800 человек. Это могут быть как учащиеся гимназии, так и жители соседних домов.

В укрытии есть учебные классы и спортзалы, а также туалеты и другие помещения.

У этого укрытия есть арендатор, который проводит занятия по единоборствам для детей. Поэтому когда тревог нет в укрытии проводят спортивные занятия.

На обустройство укрытия потратили чуть больше 2 млн. грн. Тимур Ткаченко подчеркивает, что это незначительная сумма такого объема работ.

Часть средств выделили из государственного и местного бюджетов, часть предоставила местная спортивная секция, которая арендует некоторые помещения.

Ранее мы писали, что в Киевской области обустроили противорадиационное укрытие площадью более 1000 м².

Фото: Тимур Ткаченко.

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Опубликовано: 19 ноября 2023
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