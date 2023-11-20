Киеву вернули землю на Оболони, которую планировали застроить

По иску Киевской городской прокуратуры исполнено решение суда и возвращено общине Киева земельный участок в Оболонском районе города площадью 0,6 га и стоимостью 24,2 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Участок расположен на пересечении проспекта Владимира Ивасюка и улицы Приозерной в Оболонском районе Киева. С собственником расторгнут договор аренды, выданный ему в 2004 году на 25 лет.

Земельный участок предназначался для строительства, эксплуатации и обслуживания многоэтажного жилого дома и ресторана высшей категории с сопутствующими сооружениями.

Завершить застройку в соответствии с условиями договора аренды владелец должен был до 30.03.2007 года.

Однако уже 18 лет участок не используется. Там не только не завершили, но даже не начали строительство.

В настоящее время земельный участок в принудительном порядке возвращен в коммунальную собственность территориального общества Киева. В Государственный реестр прав на недвижимое имущество внесена запись о прекращении права аренды собственника на него.

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Фото: из открытых источников.