В Днепре после реконструкции открыли сквер на Успенской площади: фото

На центральной площади Днепра – Успенской, открыли обновленный сквер. Об этом сообщает Суспільне.

Реконструкция зоны отдыха длилась около двух лет.

В сквере оборудовали туалет, сделали большую детскую площадку, стену для скалолазания и несколько пешеходных аллей.

Также в обновленном пространстве высадили более 200 деревьев и кустов, смонтировали систему автоматизированного полива, положили покрытие и разметили велодорожку с использованием тактильной плитки.

Ранее мы писали, что в Днепре реконструировали «Прибрежн ы й» сквер с выходом к реке.

Фото: Суспільне Дніпро.