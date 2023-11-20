В Днепре после реконструкции открыли сквер на Успенской площади: фото

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Наталия Габрух
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На центральной площади Днепра – Успенской, открыли обновленный сквер. Об этом сообщает Суспільне.

Реконструкция зоны отдыха длилась около двух лет.

В сквере оборудовали туалет, сделали большую детскую площадку, стену для скалолазания и несколько пешеходных аллей.

Также в обновленном пространстве высадили более 200 деревьев и кустов, смонтировали систему автоматизированного полива, положили покрытие и разметили велодорожку с использованием тактильной плитки.

Ранее мы писали, что в Днепре реконструировали «Прибрежный» сквер с выходом к реке.

Фото: Суспільне Дніпро.

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Опубликовано: 20 ноября 2023
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