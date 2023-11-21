На Киевщине заброшенное общежитие превратили в дом для ВПЛ

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Ирина Маймур
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В селе Михайловка-Рубежовка отремонтировали заброшенное общежитие и переоборудовали его в Центр социализации ВПЛ.

Об этом сообщает благотворительный фонд «Жилье для ВПЛ».

В смарт-квартирах Центра будут проживать 19 семей переселенцев, потерявших жилье из-за российской агрессии.

С сентября в здании продолжался ремонт. В настоящее время благотворительный фонд «Жилье для ВПЛ» завершил ремонтные и отделочные работы. Продолжаются работы по установке мебели.

В бывшем общежитии отремонтировали фасад, утеплили чердак, установили новые двери, обновили электросети и канализацию. В центре обустроили игровую комнату для детей, стены которой расписал художник. Перед входом в здание установили пандус и перила.

Отремонтировали общежитие усилиями благотворительного фонда «Жилье для ВПЛ» и Ирпенского горсовета и при финансовой поддержке польской компании Dom Development.

Дату официального открытия Центра социализации ВПЛ сообщат позже.

Ранее мы писали, что по проекту благотворительного фонда «Жизнелюб» «Дом рядом» семьи ВПЛ могут получить жилье и работу в селе Медвин Киевской области.

Фото: БФ «Жилье для ВПЛ»

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Опубликовано: 21 ноября 2023
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