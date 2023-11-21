В Киеве заработала Новогодняя почтовая резиденция

«Укрпочта» открыла Новогоднюю почтовую резиденцию, которая будет принимать письма Святому Николаю от детей и взрослых. Об этом сообщают в пресс-службе «Укрпочты».

Написать письмо со своими пожеланиями можно по адресу: г.Киев, ул. Крещатик, 22, 01001.

На конверте нужно обязательно указать свой полный адрес с индексом, чтобы получить ответ от Святого Николая.

Кроме того, чтобы ответ не потерялся и точно нашел своего получателя, можно зарегистрировать письмо на сайте «Укрпочты».

Новогодняя почтовая резиденция будет принимать письма Святому Николаю до 31 декабря.

Ранее мы писали, что под Киевом открылась «Фабрика Святого Николая» .

Фото: Новогодняя почтовая резиденция.