На Андреевском спуске на крыше "Замка Ричарда" начали возводить надстройку

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Валерия Гуржий
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На крыше "Замка Ричарда", который является памятником архитектуры и располагается на Андреевском спуске, начали возводить незаконную надстройку.

Об этом сообщил депутат Дмитрий Белоцерковец.

"Кто-то устроил произвол в историческом центре города на Подоле – на "Замке Ричарда" строят надстройку. Все работы незаконны, и город будет реагировать и останавливать этот беспредел. Безответственные владельцы должны понимать, что с рук им это не сойдет. Замок является памятником архитектуры", – отметил он.

Фото: Дмитрий Белоцерковец

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Опубликовано: 21 ноября 2023
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