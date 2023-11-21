На Андреевском спуске на крыше "Замка Ричарда" начали возводить надстройку

На крыше "Замка Ричарда", который является памятником архитектуры и располагается на Андреевском спуске, начали возводить незаконную надстройку.

Об этом сообщил депутат Дмитрий Белоцерковец.

"Кто-то устроил произвол в историческом центре города на Подоле – на "Замке Ричарда" строят надстройку. Все работы незаконны, и город будет реагировать и останавливать этот беспредел. Безответственные владельцы должны понимать, что с рук им это не сойдет. Замок является памятником архитектуры", – отметил он.