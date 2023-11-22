Рекрутинг в ВСУ: Минобороны и Work.ua подписали соглашение о сотрудничестве

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Наталия Габрух
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Заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова и соучредитель и СЕО Work.ua Артур Михно подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Рекрутинг». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По словам Натальи Калмыковой, система современного подбора кадров для Вооруженных Сил Украины должна заработать как можно быстрее. Ведь войска нуждаются в профессиональных специалистах, а люди должны четко понимать, в какую часть и на какую военную специальность они будут идти.

«Рекрутинговая компания будет предоставлять услуги в интересах армии бесплатно», — отметила Калмыкова.

Артур Михно со своей стороны отметил, что его компания готова предложить услуги для системного подхода по привлечению военнообязанных в ряды Вооруженных сил.

«Сегодня в ВСУ нуждаются в очень многих специалистах по гражданским специальностям. Это и водители, и слесари, и газосварщики, и строители. Мы хотим предоставить возможность подразделениям набирать профессиональных военнослужащих, имеющих соответствующий опыт в гражданской жизни. Это сотрудничество сделает наше войско гораздо более эффективным», — прокомментировал руководитель Work.ua.

В Минобороны отмечают, что это уже вторая рекрутинговая компания, с которой они заключили соглашение. Министерство продолжает переговоры с рядом других участников рынка трудоустройства.

Ранее мы писали, что Минобороны и Lobby X запустили проект рекрутинга в Вооруженные силы.

Фото: Министерство обороны, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада.

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Опубликовано: 22 ноября 2023
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