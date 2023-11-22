Дмитрий Комаров показал, как сейчас выглядит аэропорт «Борисполь»

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Наталия Габрух
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Ведущий телешоу о путешествиях «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров показал, как сейчас выглядит крупнейший аэропорт Украины «Борисполь». Об этом сообщает avianews.

Комаров сделал анонс нового цикла передач для канала 1+1 Украина. Съемки проходили в терминале D, который ранее, до 24 февраля 2022 года, был самым оживленным аэровокзалом страны.

Сейчас в аэропорту «Борисполь» отменены все рейсы, а помещение терминала полностью пустое.

Аэропорт «Борисполь» прекратил обслуживание всех рейсов утром 24 февраля 2022, когда РФ начала полномасштабное вторжение и ракетный обстрел Украины.

С тех пор из аэропорта вылетели только три воздушных судна – в рамках эвакуационных рейсов. 20 декабря 2022 года Турция смогла эвакуировать два военно-транспортных самолета Airbus A400, которые прибыли в «Борисполь» в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года и оказались заблокированы из-за закрытия воздушного пространства Украины.

Также 4 апреля 2023 года украинская авиакомпания SkyUp смогла перегнать из аэропорта Борисполь в Румынию самолет Boeing 737-800. Это был единственный самолет авиаперевозчика, остававшийся в Украине на момент российского вторжения.

Ранее мы писали, что компания Hyundai поможет восстановить аэропорт Борисполь после войны.

Фото: avianews.

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Опубликовано: 22 ноября 2023
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