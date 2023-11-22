Чтобы провести занятия по йоге в музее Шевченко скрыли фото Евгения Малолетки с обстрелом Мариуполя

19 ноября Национальный музей Тараса Шевченко разрешил спортивной студии Smartass провести занятия по йоге в зале, где проходит выставка World Press Photo 2023. Об этом сообщает Суспільне Культура.

Организаторы занятий по йоге закрыли фото российско-украинской войны, в частности, снимок Евгения Малолетки, где изображена беременная женщина после удара армии РФ по роддому в Мариуполе.

«Сначала музей хотел снять работы, но организаторы им запретили, поэтому они просто решили закрыть их простынями. Во всем мире проходят выставки World Press Photo, где таких казусов не допускают. Что уж говорить о стране, в которой идет война», – прокомментировал фотокорреспондент Евгений Малолетка.

Организаторы выставки World Press Photo сообщили, что узнали о проведении мероприятия по анонсу в Instagram. Они подчеркивают, что обращались в музей с просьбой «объяснить ситуацию и перенести событие на другие даты, после окончания выставки или в другое помещение» — однако «не встретили понимания».

Сеть спортивных клубов Smartass опубликовала сообщение, в котором попросила прощения за этот инцидент. В обращении говорится, что тренировка должна была проходить «при наличии предыдущей экспозиции», однако ее сменили на выставку военных фото.

В Smartass отмечают, что тренировка была благотворительной, на нужды музея удалось собрать 11 тысяч гривен.

В Национальном музее Тараса Шевченко комментируют, что согласились на предложение спортивного клуба, потому что «ищут разные способы работы с посетителями».

Ранее мы писали, что в Киеве подрядчик разворовал средства, выделенные на восстановление музея Т. Шевченко.

Фото: Суспільне Культура, Кристина Бердинских.