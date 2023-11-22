На железнодорожном вокзале Киева заработали лифты для маломобильных людей

На железнодорожном вокзале Киева заработали новые лифты, позволяющие свободно передвигаться по вокзалу маломобильным пассажирам.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».

Новые подъемники разместили на первом перроне. Она обеспечивают легкий доступ к конкорсу – переходу над путями между Центральным и Южным вокзалами.

«Ежедневно столичный вокзал посещает десятки тысяч людей, среди которых есть пассажиры, которые едут на реабилитацию, люди с физическими нарушениями, пожилые люди, беременные женщины, родители с младенцами. Важно, чтобы каждый из них мог свободно перемещаться по вокзалу», — сообщил перевозчик.

Устройство новых лифтов является частью большой реконструкции вокзала. Далее планируют модернизацию фудкорта, зон ожидания, камер хранения и туалетов.

В 2024 году УЗ должен установить еще несколько эскалаторов и лифтов для безбарьерного доступа к другим платформам.

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Фото: скриншот с видео УЗ