Стало известно, какое кафе откроется на Центральном вокзале Киева вместо One Love Coffee

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Валерия Гуржий
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По результатам аукциона арендное место кафе One Love Coffee на Центральном вокзале в Киеве получила компания Gemini Espresso.

Об этом пишет The Village Украина.

Победителем торгов стало ООО "Фуд Пак", владельцем которого является Алексей Тарнопольский, основатель компании Gemini Espresso. Директором ООО «Фуд Пак» указан Антон Мяновский, также гендиректор компании Gemini Espresso.

Gemini Espresso – это украинская компания, работающая с обжаркой и дистрибьюцией кофе с 1996 года. Работает с торговой маркой Gemini. Кроме B2B-бизнеса, развивает продажи в ритейле и запускала заведение Gemini Roastery возле Лыбидской площади.

Ранее мы писали, что кофейня One Love Coffee на Центральном вокзале Киева закрывается из-за того, что во время тендера на место аренды другая кофейная компания предложила сумму в разы больше, чем платила кофейня.

Фото: Владимир Задирака

Опубликовано: 06 октября 2023
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