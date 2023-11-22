«Живые стены»: в Киеве ищут локацию для благотворительного эко-проекта

В 2024 году шведская компания, лидер скандинавского рынка по созданию «живых» стен планирует воплотить в Киеве эко-проект.

Об этом сообщил начальник Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный.

Все расходы по обустройству зеленой стены компания возьмет на себя.

В КГГА ищут идеальное место для проекта и просят у киевлян совета, на каком доме лучше воплотить замысел.

«Очень желательно, чтобы это была локация в центральных районах, а доступ к стене был открыт всем желающим. Также важно, чтобы здание не являлось памятником архитектуры. Ну и прочность – стена должна выдерживать большую нагрузку (100 кг на кв. м.)», – отметил Александр Возный.

Ранее мы писали, что возле концертного зала ATLAS на Сечевых Стрельцах высадили виноград Вичи.

Фото: Александр Возный