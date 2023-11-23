На Оболони построят детский сад с укрытием

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Ирина Маймур
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В Оболонском районе Киеве приступили к строительству нового коммунального детского сада с укрытием.

Заведение построят на улице Попова, 7, сообщил депутат Киевского горсовета Богдан Черний.

В настоящее время продолжается демонтаж старого аварийного здания, на месте которого построят садик. Он продлится до конца ноября.

Уже откорректировали и разработали проектную документацию, провели соответствующие экспертные экспертизы и получили разрешительную документацию на строительство.

Как отметил Черний, микрорайоны Куреневка и Приорка имеют дефицит свободных мест в детских садах. Потому родители вынуждены искать другие локации. Это связано с большим количеством переселенцев, а также с тем, что некоторые детсады закрылись из-за отсутствия обустроенных бомбоубежищ, а часть работала не на полную мощность из-за нехватки мест в укрытиях.

Раньше мы писали, что в Буче построят новую школу и детсад.

Фото: Богдан Черний

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Опубликовано: 23 ноября 2023
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