В Киеве установили первую «берлинскую подушку» для успокоения движения автомобилей.

Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

Конструкция была обустроена на улице Бажова возле станции метро «Дарница». Подушка предстала перед местом, где ранее было установлено устаревшее средство замедления автомобилей — «лежачий полицейский», сообщают «Пассажиры Киева».

В ЦОДР отметили, что «берлинскую подушку» обустроили в рамках эксперимента. Окончательное решение об установлении таких ограничений на улицах Киева будет принято после периода ее эксплуатации.

Задача такой искусственной неровности – снизить скорость легковых транспортных средств. В то же время, спецтехника и автобусы с более широкой колесной базой пропускают это неравенство между колесами, а участники движения на двухколесном транспорте могут объехать препятствие.

Раньше мы писали, что на дорогах Одессы обустроили «берлинские подушки».

Фото: Центр организации дорожного движения