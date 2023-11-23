В Киеве установили первую «берлинскую подушку»

878
Ирина Маймур
share share

В Киеве установили первую «берлинскую подушку» для успокоения движения автомобилей.

Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

Конструкция была обустроена на улице Бажова возле станции метро «Дарница». Подушка предстала перед местом, где ранее было установлено устаревшее средство замедления автомобилей — «лежачий полицейский», сообщают «Пассажиры Киева».

В ЦОДР отметили, что «берлинскую подушку» обустроили в рамках эксперимента. Окончательное решение об установлении таких ограничений на улицах Киева будет принято после периода ее эксплуатации.

Задача такой искусственной неровности – снизить скорость легковых транспортных средств. В то же время, спецтехника и автобусы с более широкой колесной базой пропускают это неравенство между колесами, а участники движения на двухколесном транспорте могут объехать препятствие.

Раньше мы писали, что на дорогах Одессы обустроили «берлинские подушки».

Фото: Центр организации дорожного движения

Понравилась статья? Поставь реакцию!
Опубликовано: 23 ноября 2023
share share
Во Львове возобновил работу магазин H&M Во Львове возобновил работу магазин H&M Смотрите, как в центре Львова отреставрировали столетнюю дверь Смотрите, как в центре Львова отреставрировали столетнюю дверь Через год в Киеве обустроили 40 кольцевых развязок Через год в Киеве обустроили 40 кольцевых развязок В Доме художника на Львовской площади открыли сидерию «Белый Налив» В Доме художника на Львовской площади открыли сидерию «Белый Налив» В Киевской области планируют построить предприятие по переработке отходов от разрушенных зданий В Киевской области планируют построить предприятие по переработке отходов от разрушенных зданий 25 моментов, которые следует создать для себя до конца года 25 моментов, которые следует создать для себя до конца года В Украине создали спальную систему для военных по образцу НАТО В Украине создали спальную систему для военных по образцу НАТО В Ирпене открыли вторую очередь модульного городка «Ласточка» В Ирпене открыли вторую очередь модульного городка «Ласточка»
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.