Граффити Бенкси, созданные в Киеве, Ирпене и Бородянке, оцифруют и разместят в виртуальной галерее.

Граффити британского художника Бенкси, написанные в Киеве, Ирпене и Бородянке, оцифруют и разместят в виртуальной галерее.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

Проект по цифровизации «НУАРТ» (Новый Украинский АРТ) презентовали в Киеве 22 ноября. Специалисты уже провели фотометрию и просканировали объекты культуры.

В настоящее время завершают работу над сайтом проекта и размещением цифровых 3D-версий граффити в виртуальной галерее. Вскоре сайт станет доступным для широкой публики.

В МКИП отмечают, что благодаря современным AR/VR-технологиям не только создадут условия для сохранения работ Бенкси, но и увеличат количество аудитории, что сможет увидеть стенописи.

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Фото: МКИП