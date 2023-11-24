Без Ахматовой и Салтыкова-Щедрина: в Киеве переименовали еще 10 библиотек

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Ирина Маймур
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В столице переименовали еще 10 библиотек, названия которых связаны с российской федерацией и советской идеологией.

Об этом сообщает Киевский городской совет.

В частности, изменили названия таких библиотек :

  • Центральная публичная районная библиотека имени А. С. Пушкина – Центральная публичная районная библиотека «Почайная»;
  • библиотека им. А. Макаренко для детей – библиотека для детей «Источник»;
  • библиотека им. А. Радищева – библиотека «Вселенная»;
  • Центральная районная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина – Центральная районная библиотека «Печерская»;
  • библиотека им. А. Кошевого - библиотека имени Екатерины Билокур;
  • библиотека им. И. Кудри – библиотека «Книголюб»;
  • публичная библиотека имени Анны Ахматовой – публичная библиотека «Созвездие».
  • Также, изменили названия ряда библиотек на Оболони: библиотека № 102 получила название «Дивосвит», № 120 переименовали в «Горизонт», а № 129 – в «Мечта».

Также художественное учебное заведение Печерского района «Детская музыкальная школа №4 им. Д. Д. Шостаковича» лишился имени русского композитора.

Ранее мы писали, что в Киеве дерусифицировали более 20 библиотек и школ.

Фото: Vlad Voanerges

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Опубликовано: 24 ноября 2023
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