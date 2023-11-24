В Днепропетровской области обустроили больницу под землей: фото

В Днепропетровской области обустроили больницу под землей.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Больница имеет палаты, комнату интенсивной терапии, в которую проведен кислород, и полноценную операционную. В коридорах обустроили зоны отдыха из мультимедиа. Заведение обеспечено запасом воды, медикаментов и продуктов. Здесь провели Wi-Fi и установили альтернативные источники энергии.

Как отметил глава ОВА, укрытие одной из клиник области начали обустраивать еще в начале полномасштабного вторжения. Часть работ заведение выполнило своими силами. Также помог фонд ЮНИСЕФ.

«Международные партнёры помогли с ремонтом хранилища. Благодарен зарубежным друзьям за поддержку. Врачам – за инициативу. Ведь надежное хранилище – это безопасность пациентов и медиков», – написал Лысак.

Раньше мы писали, что в Харьковской области строят школу под землей.

Фото: Сергей Лысак