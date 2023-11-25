Киев подвергся мощной атаке дронами: что известно

В ночь на 25 ноября и утром российские войска совершили воздушную атаку на Киев, используя дроны-камикадзе типа Shahed. Об этом сообщили местные власти.

Воздушная тревога началась в столице в 02:37 и продолжалась до 08:46. Дроны заходили в Киев по разным направлениям, как сообщили в КМВА со ссылкой на главу городской военной администрации Сергея Попко.

В общей сложности ПВО сбили 71 ударный БПЛА типа Shahed-131/136, говорится в сообщении Воздушных Сил.

В результате российской атаки на столицу пострадали 5 человек, в том числе 11-летний ребенок. Они получили острую реакцию на стресс. Всем оказана медицинская помощь на местах или в травмпункте, без дальнейшей госпитализации. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

По его словам, в Соломенском районе, в результате падения обломков БПЛА, произошло возгорание в помещении детсада, в соседних домах повреждены окна.

Кроме того, произошло разрушение на втором этаже пятиэтажки, где заблокированными оказались две женщины. Спасатели их деблокировали и эвакуировали.

Также в Соломенском районе обломок дрона упал на открытой местности, где вызвал возгорание.

В Печерском и Подольском районах также было зафиксировано падение обломков сбитого беспилотника на открытой местности.

В Днепровском районе небольшой обломок БПЛА упал на лестничную клетку верхнего этажа многоэтажного жилого дома. Возгорания не было. Потерпевших не обнаружили.

В Голосеевском районе обломок БПЛА упал на четырехэтажный жилой дом. Предварительно никто не пострадал.

«На всех локациях работали или продолжают работать аварийно-спасательные подразделения и медики», - сообщает Виталий Кличко.

Также известно, что в результате масштабной атаки в Киеве обесточило воздушную линию. Об этом сообщают в Минэнерго. Без света осталось 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению.

Ранее мы писали, что россияне выпустили по Киеву более 20 ракет : есть разрушения и пострадавшие.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.