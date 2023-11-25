Усадьбу Барбана признали памятником истории

Усадьбу Барбана на Обсерваторной, 6 признали памятником истории. Теперь он должен быть внесен в Государственный реестр недвижимых памятников. Об этом сообщают в памятникоохранном сообществе «Цегла».

«Об этом стало известно из результатов заседания консультативного совета по вопросам сохранения и защиты культурного наследия Министерства культуры и информационной политики Украины», — пишут в «Цегла».

Дом Барбана на Обсерваторной, 6 – здание XIX века, расположенное вблизи Львовской площади, является образцом одноэтажной застройки второй половины XIX – начала ХХ века.

Напомним, что в начале мая 2021 года на территории дома начались строительные работы, тогда здание накрыли защитной сеткой, а в конце месяца на участке снесли флигель. В августе в усадьбу пригнали тяжелую строительную технику, здание было частично разрушено. В сентябре активистам через суд удалось добиться ареста участка. Совет национальной безопасности и обороны Украины обязал КГГА предоставить зданию статус памятника, а владельца — его восстановить. Однако за более чем 2 года этого так и не сделали.

Согласно решению Шевченковского районного и Киевского апелляционного суда по делу № 761/2693/22 на усадьбу Барбана наложен арест.

Историческое здание — последний пример уцелевшей в этом районе одноэтажной мещанской застройки. В свое время в дом наведывались или там работали Нобелевский лауреат Джон Стейнбек, отец военной фотожурналистики Капа, известный врач-педиатр Галина Тебенчук и музыковед Михаил Головащенко.

Ранее мы писали, что на усадьбе Барбана установили портреты выдающихся деятелей .

Фото: Википедия.