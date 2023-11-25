Комендантский час в Киеве за год нарушили более 40 тысяч человек

За последний год в Киеве правоохранители обнаружили 41 394 человека, нарушивших комендантский час. Об этом говорится в ответе Главного управления Нацполиции в Киеве по запросу hromadske.

40 017 нарушителей доставили в управления полиции для дальнейшего разбора ситуации.

В настоящее время патрули имеют право проверять удостоверения, документы, удостоверяющие личность, подтверждающие гражданство Украины или специальный статус личности. Если документы отсутствуют, полицейские могут задерживать людей и доставлять в органы или подразделения Нацполиции для установления личности. Также при необходимости полицейские могут проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов.

Наказание за нарушение комендантского часа не предусмотрено. Привлечение к ответственности возможно только при совершении административных или уголовных правонарушений.

Однако, 27 октября в парламенте зарегистрировали законопроект , предусматривающий административную ответственность за нарушение комендантского часа. Если Рада примет закон, штрафы для нарушителей будут составлять от 8500 до 17000 гривен. В случае повторного нарушения сумма удваивается.

Ранее мы писали, что в Украине планируется ввести штрафы за нарушение комендантского часа.