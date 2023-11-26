Для Природоведческого музея менее чем за сутки собрали средства на погашение долга за отопление

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Наталия Габрух
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Для помощи Национальному научно-естественному музею НАН Украины украинцы менее чем за сутки собрали почти 165 тысяч гривен. Эти деньги пойдут на погашение долгов за отопление музея.

Об этом сообщается в соцсетях музея.

В четверг, 23 ноября, администрация музея заявила, что в результате отсутствия государственного финансирования и каких-либо субсидий на оплату коммунальных услуг, в музее отсутствует отопление. Поэтому музей обратился к украинцам с просьбой помочь собрать средства на оплату долгов.

Впоследствии в музее уточнили, что в настоящее время долг за тепло за сезон 2022-2023 годов составляет 400 тыс. грн. Потребности за отопление в сезон составляют около 1,2 млн. грн.

На следующий день, 24 ноября, в музее сообщили, что менее чем через сутки неравнодушные украинцы перечислили на их счета 164 969 грн.

Уже подготовлен платеж на уплату долга за теплоэнергию. Сотрудники надеются, что тепло в музее будет уже на следующей неделе.

Ранее мы писали, что в Киеве внедряют автоматическую систему регулирования отопления .

Фото: Национальный научно-естественный музей НАН Украины.

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Опубликовано: 26 ноября 2023
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