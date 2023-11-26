200-летние кельи Братского монастыря взялись перестраивать: работы удалось остановить

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Наталия Габрух
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Национальная полиция совместно с Департаментом территориального контроля остановили самовольное разрушение келий Братского монастыря на территории НАУКМА. Об этом сообщают в памятникоохранном сообществе «Цегла».

«Проект перестройки келий предполагает сооружение дополнительного верхнего пространства (мансарды), для чего оригинальные 200-летние дубовые балки планируют заменить на армированный каркас», - пишут в «Цегла».

По словам активиста Дмитрия Перова, сначала было разобрано оригинальное перекрытие крыш. Дубовые брусья 200-летней давности просто вывезли на свалку. Далее были разобраны внутренние перекрытия памятника и начат демонтаж окон.


Согласно ст. 22 Закона Украины «Об охране культурного наследия» памятники запрещено изменять, в частности, перестраивать или надстраивать новым объемом.

Национальная полиция Украины вместе с Департаментом территориального контроля города незаконные работы остановили. Исполнителю работ предоставлено предписание, однако тот с места преступления просто скрылся.

Келии Братского монастыря были сооружены в 1823–1827 г. в стиле классицизм. Здание имеет статус памятника национального значения.

Ранее мы писали, что активисты остановили незаконные строительные работы возле «Дома с насекомыми».

Фото: «Цегла».

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Опубликовано: 26 ноября 2023
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