Активисты остановили незаконные строительные работы возле «Дома с насекомыми»

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Ирина Маймур
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Активисты и правоохранители остановили незаконные строительные работы на Владимирской, 95 возле «Дома с насекомыми».

Об этом сообщили в памятникоохранном сообществе «Цегла».

Напомним, что недавно, вопреки запретительным предписаниям Департамента охраны культурного наследия КГГА, строители начали незаконные строительные работы в охранной зоне памятника на Владимирской, 95. Они сделали подкоп под памятник архитектуры. Поэтому здание дало трещины и начало проседать.

После этого строительные работы удалось остановить активистам. Впоследствииместные жители и активисты закрыливъезд для строительной техники возле Дома с насекомыми. В конце концов, вместе с правоохранителями работы удалось остановить.

Ранее мы писали, что в апреле этого года дом Марии Станиславской, построенный в 1893 на Владимирской, 93, хотели снести под видом «капитального ремонта». Застройщик не согласовывал проектную документацию и проводил строительные работы без разрешения. После предписаний департаментов КГГА у застройщика забрали технику. Однако один из строителей продолжил разбирать памятку вручную. Застройщик успел демонтировать полностью два этажа и лестницу правого подъезда достопримечательности, а также разобрал часть третьего этажа.

В конце концов Минкульт внес дом Марии Станиславской в Госреестр недвижимых памятников Украины. Однако 6 ноября возле исторического дома возобновились строительные работы. Экскаватор начал копать в непосредственной близости к памятнику архитектуры.

Тогда активист Дмитрий Перов отметил, что если котлован возле исторического дома продолжат копать, он может рухнуть.

Фото: «Цегла»

Опубликовано: 15 ноября 2023
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