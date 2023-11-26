Старейшую сохранившуюся пивоварню Киева на Подоле могут разрушить

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Наталия Габрух
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Старейшую сохранившуюся пивоварню Киева — пивзавод семьи Псел 1860-х годов — могут разрушить. Об этом сообщает краевед Антон Короб.

Разрушение предусмотрено новым проектом застройки с реновацией части пивзавода на Подоле. Проект был представлен застройщиком A-development и разработчиком Влодком Зотовым в помещении Печерской РГА на этой неделе.

«Действительно, наиболее показательный и привлекательный визуально корпус, включающий объем солодовни и сушильную башню, построенный в 1908-1909 годах, сохраняется и ремонтируется. Однако на опубликованных визуализациях не видно, чтобы воспроизводились потерянные венечные элементы и дымоход пивзавода», — пишет Антон Короб.

От завода Псел остались производственные сооружения, типично уникальные — старейшее сооружение, где производили пиво в Киеве — пивоварня 1860-62 годов и возведенный одновременно с ним двухэтажный дом для работников. Эти сооружения, а также другие старинные – главный корпус, и пристройки на него, образовавшие единый конгломерат производственных помещений, сохранять не собираются.

В 1850 году выходец из Лифляндии Александр Генниг основал здесь первую пивоварню, которую в 1858 году продал штаб-капитану Степану Ивановичу Пселу.

В 1887 году покупает ее Ф. Трепов, но уже в 1889 году продает купцу Михаилу Вильгельмовичу Рихерту, который значительно модернизирует производство и строит комплекс сооружений завода.

Ранее мы писали, что Киевсовет передал под застройку 200-летний дом на Подоле.

Фото: Антон Короб.

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Опубликовано: 26 ноября 2023
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